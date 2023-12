Der Hollywoodstar feiert runden Geburtstag 60 ist kein Alter – Brad Pitt bleibt der Action treu

Am Vatertag 2020 hingegen sorgte ein in den sozialen Medien verbreitetes Posting für Rauch in der Gerüchteküche, das dem scheinbar Geläuterten weiterhin wenig schmeichelhaften Eigenschaften attestiert. Angeblich hat es Pitts aus Vietnam stammenden Adoptivsohns Pax verfasst, der sich heftig beklagt, sein Vater zeige keine Empathie oder Mitgefühl gegenüber seinen Jüngsten. Das steht im seltsamen Kontrast zu der Dankesrede für den Oscar, den der Star 2020 für seine Nebenrolle in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ bekommen hatte und die er seinen Kindern widmete: „Ihr macht alles bunt, was ich tue.“