„One Love“ Der Geist von Bob Marley

Ähnlich wie im Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ (2018) lassen auch hier neben den Konzerten vor allem die Szenen, in denen die Genese geliebter Stücke wie „Exodus” oder „Jammin‘” auf der Leinwand Gestalt annehmen, das Herz eines jeden Musikfans höher schlagen. Am Ende steht das legendäre Album „Exodus“, das den internationalen Durchbruch von Bob Marley and the Wailers besiegelt. Das Reggae-Fieber erfasst Europa und füllt die Konzertsäle in London, Paris, Kopenhagen und West-Berlin. Marley badet im Rausch des Erfolges, und es ist seine Frau Rita, die ihn im Streit auf den Boden zurückholt. Die fabelhafte Lashana Lynch, die in „Keine Zeit zu sterben” schon Daniel Craigs Bond an die Wand spielte, kann in dieser Szene erneut ihre kraftvolle Präsenz entfalten.