Im November 2022 startet die Marvel-Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forever“ weltweit in den Kinos. Zu den Premieren erschienen die Darsteller auf dem Roten Teppich. Am 6. November hatte der Film in Afrika Premiere. Der mexikanische Schauspieler Tenoch Huerta, der US-Regisseur Ryan Coogler und seine Frau Zinzi Evans, die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o, die US-Schauspielerin Danai Gurira und die guayanische Schauspielerin Letitia Wright waren vor Ort in Lagos.