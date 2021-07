Fast eine Million Besucher : Kinos ziehen positive Bilanz zur Neueröffnung

Hatte am Wochenende mehr als 100.000 Zuschauer: Otto Waalkes in „Catweazle“. Foto: dpa/Tom Trambow

Sechs Filme kommen auf jeweils mehr als 100.000 Zuschauer: Die Kinos freuen sich am Wochenende nach der Wiedereröffnung über sehr gute Besucherzahlen.

(hols) Am vergangenen Donnerstag eröffneten die großen Kinos, und nun zieht die Branche die Bilanz des ersten Wochenendes. Die Zahlen seien „fulminant , meldet die Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Zwar konnten aufgrund der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen nur reduzierte Sitzplatzkapazitäten angeboten werden, dennoch kamen von Donnerstag bis Sonntag bundesweit rund 830.000 Besucher in die Kinos. „Ein unter den bestehenden Auflagen sehr gutes Ergebnis“, heißt es vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF).

Das positive Fazit ist auch den Produktionen zu verdanken, die anliefen. Insgesamt wurden 25 neue Filme gestartet und 276 Titel in den Kinos gezeigt. Von den Neustarts überschritten vier Filme die sechsstellige Besucherzahlgrenze. An die Spitze setzte sich das Actionduell „Godzilla vs. Kong“ mit 134.012 Besuchern, gefolgt von dem Kinderfilm „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“ (128.799), „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ (121.542) sowie der deutschen Produktion „Catweazle“ mit Otto Waalkes (103.297).

Zahlreiche Kinos empfingen ihre Zuschauer in Premierenatmosphäre mit symbolischen Eröffnungszeremonien mit dem Durchschneiden roter Bänder und Begrüßungssekt. In einigen Bundesländern gelten nach wie vor Abstandsregelungen von 1,5 Metern rund um einen belegten Platz. Dort können nur etwa 25 Prozent der Plätze belegt werden. „Die Besucherzahlen und die an vielen Orten ausverkauften Säle zeigen, dass das Kino wieder da ist“, sagt HDF-Vorstand Christine Berg. Auch Fußball-EM und das schöne Wetter hielten das Publikum nicht fern. „Unsere Erwartung, dass die Gäste vor die große Leinwand zurückkehren, sobald sie die Möglichkeit dazu haben, haben sich vollends erfüllt.“