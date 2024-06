„Bikeriders“ im Kino Weiblicher Blick auf eine Motorrad-Gang

Wenn sie auf schweren Motorrädern in Schrittgeschwindigkeit durch die Straßen von Milwaukee tuckern, starren ihnen die Menschen auf dem Gehweg hinterher. Bewunderung und Abneigung sind gleichermaßen in den Gesichtern zu lesen, während die Motoren mit ihrem tiefen Bass-Rhythmus über die Dolby-Atmos-Anlage auch im Kinosaal das Zwerchfell der Zuschauenden vibrieren lassen. In seinem neuen Film „Bikeriders” begibt sich Regisseur Jeff Nichols (”Loving”) tief hinein in das Soziotop einer amerikanischen Rockergang Ende der 1960er-Jahre. Als Buchvorlage diente hier kein Roman, sondern der gleichnamige Fotoband von Danny Lyon, der als Vertreter des „New Journalism” mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen das subkulturelle Leben eines Chicagoer Motorradclubs dokumentierte.