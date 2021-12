„Hangovertini“ und „Bond-Burger“ : Wie Bars und Restaurants ihren Filmruhm vermarkten

Bangkok Bars und Restaurants dienen oft als eindrucksvolle Kulissen für berühmte Filmszenen. Ob „Harry und Sally“, „Es war einmal in Amerika“ oder „Hangover“: Viele Lokale vermarkten den Ruhm ihrer Location noch Jahre später - Signature Drinks und Hochzeitsangebote inklusive.

Zehn Jahre ist es her, seit Phil, Alan und Stu abermals mit einem „Hangover“ aufwachten. Im zweiten Teil der preisgekrönten Comedy-Saga unter Regie von Todd Phillips aus dem Jahr 2011 ist das Trio in Bangkok, um einen Junggesellenabschied zu feiern. Am nächsten Morgen hat einer keine Haare mehr, der andere ein Tattoo im Gesicht - und der kleine Bruder der Braut ist spurlos in den Wirren der thailändischen Hauptstadt verschwunden.