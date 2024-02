Fotos So äußerten sich Filmschaffende auf der Berlinale zum Nahost-Konflikt

Der aus Palästina stammende Filmemacher Basel Adra (r.) wurde für seinen Dokumentarfilm „No Other Land“ geehrt. Darin geht es um die Vertreibung von Palästinensern aus einem Dorf im Westjordanland. Basel nutzte seine Dankesrede, um an Deutschland zu appellieren, keine Waffen an Israel zu liefern. „Zehntausende werden in Gaza geschlachtet“, sagte er. Sein Co-Regisseur, der israelische Journalist Yuval Abraham, sprach von „Apartheid“ im Westjordanland.