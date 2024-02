Promis aus Film, Kultur und Politik Starauflauf bei der Eröffnungsgala der Berlinale

Rund 50 Filmschaffende haben auf dem roten Teppich vor der Berlinale-Eröffnung ein Zeichen für Demokratie gesetzt. Schauspielerinnen wie Jella Haase und Katja Riemann riefen am Donnerstagabend in Berlin „Defend Democracy“ („Verteidigt die Demokratie“). Dazu hielten sie Handylichter in die Luft.