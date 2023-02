Höhen und Tiefen seines Lebens Dokumentation über Boris Becker feiert Premiere auf der Berlinale

Auf dem Internationalen Filmfestival in Berlin wurde am 19. Februar die Premiere des ersten von zwei Teilen der Produktion „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ von Alex Gibney gezeigt. Oscar-Preisträger Gibney („Taxi zur Hölle“) schildert darin den sportlichen Aufstieg und Fall Beckers.

John Battsek (l-r), Produzent, Boris Becker und Alex Gibney, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, nehmen an der Pressekonferenz zum Film im Rahmen der Berlinale teil.