Berlinale-Preisverleihung : Paula Beer ist beste Schauspielerin – Goldener Bär geht in den Iran

Berlin Die Preisträger der Berlinale stehen fest: Die Jury zeichnete eine Geschichte aus dem Iran als besten Film aus. Auch unter neuer Leitung bleibt die Berlinale politisch.

Ein Film, der in vier Variationen über Schuld, Moral und persönliche Verantwortung von Menschen in einem despotischen System nachdenkt, hat den Goldenen Bären in Berlin gewonnen. Mit der Auszeichnung für „There is no Evil“ des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof setzt die Berlinale ihre Tradition fort, Filmemacher auszuzeichnen, die in ihrer Heimat alles riskieren, um ihre Geschichten zu erzählen und politisch zu wirken. Rasoulof bekam keine Ausreisegenehmigung, um seinen Film in Berlin zu präsentieren. Sein Stuhl blieb auch bei der Preisverleihung leer, genau wie 2011 der von Jafar Panahi. Damals war das heimlich gedrehte Schelmenstück „Taxi“ des ebenfalls aus dem Iran stammenden Regisseurs mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden.