Das Rennen um die Bären : Deutscher Beitrag könnte bei Berlinale gewinnen

Tom Schilling in „Fabian“. Foto: Hanno Lentz/ Lupa Film

Zwei osteuropäischen Beiträgen werden bei den Filmfestspielen gute Chancen auf die Preise eingeräumt. Aber auch Dominik Grafs Kästner-Verfilmung „Fabian“ wird von Beobachtern hoch gehandelt.

Etwas lässt sich nach vier Tagen Berlinale im Heimkinomodus schon einmal feststellen: Ein Festival ohne Publikum ist kein Festival. Es fehlen nicht nur die Stars und der Glamour. Es fehlt die unmittelbare Reaktion und die Kommunikation, die das Blut in den Adern eines jeden Filmfests sind. Das gemeinsame Schauen im ausverkauften Berlinale-Palast mit 1700 Plätzen ist stets ein spannungsgeladener Prozess mit ungewissem Ausgang.

Nach den ersten Minuten von „Bad Luck Banging or Loony Porn“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude hätten wahrscheinlich einige den Saal frühzeitig verlassen – und einen der interessantesten Wettbewerbsbeiträge verpasst. Ohne Vorwarnung beginnt der Film mit einem privaten Pornovideo. Aufgenommen haben das Filmchen, das den Weg ins Internet gefunden hat, Emi (Katia Pascariu) und ihr Ehemann. Die Lehrerin soll sich nun auf einer Elternversammlung verantworten. Aber vorher begleitet die Kamera sie ein gute halbe Stunde bei ihren Besorgungen kreuz und quer durch Bukarest. Und es ist fantastisch, wie Jude hier scheinbar beiläufig ein Panorama der rumänischen Gesellschaft zeichnet, in die sich Egoismus, Rücksichtslosigkeit und ein obszönes Gefälle zwischen Arm und Reich tief in den Alltag eingebrannt hat. Der Film, der Doppelmoral und Sündenbockstrategien mit brillantem Analysevermögen freilegt, hat gute Chancen auf einen Goldenen Bären.

Denn die sechsköpfige Jury besteht erstmals allein aus Regisseurinnen und Regisseuren, die in den letzten Jahren für ihre zum Teil ebenfalls provokanten Werke mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet wurden. Aus Osteuropa kamen in diesem verkleinerten Wettbewerb ohnehin einige der stärksten Beiträge, die inhaltlich wie formal unkonventionelle Wege gehen.

Der georgische Regisseur Alexandre Koberidze erzählt in „Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen?“ eine lyrisch mäandernde Liebesgeschichte, die auf Dialoge weitgehend verzichtet, aber durch Erzählerkommentare, Alltagsbeobachtungen, magischen Realismus und die Fußballweltmeisterschaft angetrieben wird.

Auch wenn das eine Werk, das alle überstrahlt, im diesjährigen Wettbewerb fehlt, sind es oft die unspektakulären Filme, die den Weg ins Herz finden. „Petite Maman“ der französischen Regisseurin Céline Sciamma („Porträt einer Frau in Flammen“) schickt ein achtjähriges Mädchen auf Entdeckungsreise in den Wald, der schon für ihre Mutter in Kindertagen als Rückzugsort diente.

Eine Mutter-Tochter-Beziehung stellt auch die kanadisch-libanesische Produktion „Memory Box“ von Joana Hadjithomas und Khalil Joreige ins Zentrum, in der mit Sensibilität und visueller Experimentierfreude die verdrängten Kindheitserinnerungen an den Bürgerkrieg im Libanon wach gerufen werden.