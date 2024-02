Deutsche Star-Schauspielerin Warum Nina Hoss auf einen Oscar für Sandra Hüller hofft

Nina Hoss legt ihren langen Jeansmantel ab, darunter trägt sie einen beigen Overall mit einem rosa Stoffband als Gürtel, dazu schwere Bikerboots. Im vergangenen Jahr war sie mit „Tár“ an der Seite von Cate Blanchett in Berlin zu erleben. Hat der Film ihr Berufsleben verändert? Ach, das wisse sie gar nicht so genau, sagt Hoss. „Alles, was man macht, kann potenziell ein nächstes Projekt zur Folge haben. Man kann nur hoffen, dass man mit jeder Arbeit, die man macht, weiter inspiriert.“