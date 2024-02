Filmfestspiele in Berlin Diese Stars bekommen bei der Berlinale am meisten Applaus

Rooney Mara nahm sich Zeit für die Fans, das machen längst nicht alle - am Hintereingang sind meist keine Fernsehteams. Manche von denen, die ein Selfie hatten machen können, tanzten vor Freude. Eigentlich schade, dass die 38-Jährige das nicht sehen konnten weil sie schon weitergezogen war.Sie präsentiert in Berlin „La Cocina“, ein Drama des mexikanischen Regisseurs Alonso Ruizpalacios. Der Film spielt in einem Touri-Restaurant am Times Square, Mara ist die amerikanische Kellnerin Julia, die zwar besonnen wirkt und kühl auf die Realität zu blicken scheint. Aber bei ihrem Kollegen Pedro wird sie doch schwach. Julia ist schwanger, sie will abtreiben, sie braucht 800 Dollar für den Eingriff, und als es einen Diebstahl in dem Lokal gibt, gerät Pedro unter Verdacht.