Berlinale-Eröffnung Promis demonstrieren auf dem Roten Teppich

In Berlin sind gerade alle ein bisschen verrückt, was natürlich auch daran liegt, dass die Hauptstadt Temperaturen um die 13 Grad im Februar nicht kennt. Zur Berlinale rutscht man ja sonst über Eisschollen ins Kino. Was Menschen, die in diesen Tagen rund um die Festivalzentrale zu tun haben, aber besonders elektrisiert, ist die Erwartung, dass sich etwas zusammenbrauen könnte. Demos. Proteste. Debatten. Die Berlinale sieht sich im Vergleich zu den beiden anderen großen europäischen Filmfestspielen in Cannes und Venedig als das politischste. Diesen Anspruch könnte es nun einlösen, denn die Polykrisen der Gegenwart schwappen bis auf den Potsdamer Platz.