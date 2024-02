Viel Jubel bei der Berlinale Deutsche Beiträge mit großen Chancen auf die Bären

Zwei deutsche Beiträge laufen im Wettbewerb der Berlinale, und beiden werden große Chancen bei der Vergabe der Bären am Samstag prognostiziert. Der erste ist das Drei-Stunden-Drama „Sterben“ von Matthias Glasner. Das Publikum begegnet darin Lissy und Gerd, einem todkranken Mittelschichts-Ehepaar am Rand von Hamburg. Sohn Tom ist Dirigent und gefühlter Vater eines nicht leiblichen Kindes mit seiner Ex-Freundin in Berlin. Tochter Ellen arbeitet tagsüber als Zahnarzthelferin in Hamburg, nachts säuft sie in Absturzkneipen. Es ist kompliziert.