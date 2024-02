Film-Festspiele Das sind die Höhepunkte der Berlinale 2024

Welche Film-Höhepunkte gibt es?

Das Programm der Berlinale umfasst 287 Filme. Gespannt sind viele auf die erste internationale Produktion von Nora Fingscheidt, deren Film „Systemsprenger“ (2019) ein großer Erfolg war. Sie stellt „The Outrun“ mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle vor. In „Love Lies Bleeding“ spielt Kristen Stewart eine Bodybuilderin. Birgit Minichmayr übernimmt die Rolle der Malerin Maria Lassnig in dem Biopic „Mit einem Tiger schlafen“. Außerdem sind zehn Kurzfilme Lassnigs zu sehen. In „Spaceman“ versucht Adam Sandler als Raumfahrer am Ende des Sonnensystems seine Ehe auf der Erde zu retten. Neben ihm spielen Carey Mulligan, Lena Olin und Isabella Rossellini. Romuald Karmakar porträtiert in der Drei-Stunden-Doku „Der unsichtbare Zoo“ den Zoo in Zürich.