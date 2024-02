Filmfestspiele Berlinale 2024 Warum der Ladebalken im Ticketshop besser ist als viele Filme

Das Wort „Versuch“ ist an dieser Stelle wichtig, denn es dauert, bis man „drin“ ist, manchmal bis zu 20, 25 Minuten. Dass man nicht wahnsinnig wird oder jähzornig, liegt an der tröstlichen Aufmachung. Zur emotionalen Verkürzung der Wartezeit wächst nicht bloß ein Ladebalken über die Wartesite. Da ist ein Männchen zu sehen, das auf dem Ladebalken balanciert, und der Weg, den es bereits zurückgelegt hat, ist rot, die verbleibende Distanz hingegen dunkelgrau. Natürlich denkt man gleich an einen Roten Teppich, und den rollt sich dieser Avatar selbst aus: Da, wo er hintritt, wird die Welt bunt.