Filmfestspiele in Berlin Die besten und schrägsten Momente der Berlinale

Ansonsten ist „Turn In the Wound“ ein schlechter Film. Ferrara spielt mit dem Zoom seiner Handykamera, während er Kriegsopfer über ihre Erlebnisse reden lässt. Er tut so, als wäre dieser Krieg etwas Neues und als sei er der erste, der über ihn berichte. Er zeigt sich selbst, wie er im ukrainischen TV Interviews gibt und sich als New Yorker Gesandter im Auftrag der Wahrheit inszeniert. Und das Schlimmste: Er schneidet Kriegsszenen zusammen mit einem Auftritt von Patti Smith in Paris. Während also Bomben fallen, rezitiert Smith Lyrik von Rimbaud, was in diesem Zusammenhang manieriert und falsch wirkt. Am Ende mag man gar nicht hinsehen, weil Krieg wider Willen ästhetisiert wird.