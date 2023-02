Goldene Lola Autor Ali Tamim mit Deutschem Drehbuchpreis ausgezeichnet

Der Autor Ali Tamim ist für sein Drehbuch „Noah“ mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2023 ausgezeichnet worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth überreichte ihm die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Lola am Freitag in Berlin. Die Jury bezeichnete die Geschichte als tief berührende Tragödie. „Selten sei so wütend und zugleich poetisch der Frust deutscher People of Color über eine verständnislose Mehrheitsgesellschaft auf den Punkt gebracht worden.“