Berlinale 2023 Fünf deutsche Filme im Wettbewerb um Goldenen Bären

Bei dieser Berlinale sei die Realität zurück – so sagt es der künstlerische Leiter Carlo Chatrian. Und wenn man ins Programm schaut, bekommt man eine Ahnung, was er damit meint. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine etwa soll während des Festivals eine Rolle spielen. Regisseur und Schauspieler Sean Penn („Milk“, „Mystic River“) war mehrfach in der Ukraine. Penn sei bereits im November 2021 dort gewesen und habe den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefilmt, erzählte Chatrian am Montag. Penn sei auch in Kiew gewesen, als der Krieg ausgebrochen sei. Die Realität habe den Film verändert. Der Dokumentarfilm „Superpower“ erzähle auch etwas über die Rolle von Künstlern und Kunst in schwierigen Zeiten, sagte Chatrian.