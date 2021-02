Filmfest in Corona-Pandemie : Berlinale-Jury steht fest - Festival wird gesplittet

Filmfest in Corona-Pandemie

Berlin Die Berlinale hat neue Details zur Planung bekanntgegeben. Das Festival bekommt in diesem Jahr eine Jury aus sechs Filmschaffenden. Wegen der Corona-Pandemie werden die Filmfestspiele diesmal geteilt.

Die Regisseurinnen und Regisseure haben in der Vergangenheit selbst einen Goldenen Bären gewonnen. Im März sollen die Preisträger 2021 dann bekanntgeben werden, wie die Festivalleitung am Montag in Berlin mitteilte.