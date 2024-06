„Sad Affleck“-Memes Schauspieler Ben Affleck erklärt seinen Gesichtsausdruck

Im Internet sind die „Sad Affleck“-Memes des traurigen oder wütenden Ben Affleck seit Jahren Kult: Jetzt hat der Hollywoodstar einmal mehr erklärt, warum er auf (Paparazzi-)Fotos oft so guckt. „Ich bin etwas schüchtern, ich mag nicht viel Aufmerksamkeit. Deshalb sehen mich die Leute und fragen sich: „Warum ist dieser Typ immer so sauer?““, sagte Affleck im Interview mit Oscar-Preisträger Kevin Hart in der US-Show „Hart to Heart“ des Streamingdienstes Peacock - und lieferte direkt eine Antwort: „Weil jemand seine Kamera in mein Gesicht hält und ich denke: „Okay, jetzt geht's los.““