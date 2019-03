Neuer Film von Harmony Korine: Faszinierend bizarr

Matthew McConaughey als Moondog in „Beach Bum“. Foto: AP/Atsushi Nishijima

Matthew McConaughey spielt in „Beach Bum“ eine liebenswerte Nervensäge.

Moondogs komplettes Leben ist eine einzige Entgrenzung. Er schwankt mehr, er tänzelt mehr als zu gehen. Ständig ist Moondog high – kaum, dass ihn mal eine Szene ohne Drogen in der Hand zeigt, ob mit Bierdose, Joint oder Zigarette. Außer beim Sex oder beim Tanz mit Frauen scheint Moondog sich immer an etwas Berauschendem festhalten zu müssen. Moondog ist eine Zumutung, Moondog wird verehrt, sein überspannter Kleidungsstil fängt bei neongrellen Hawaiihemden nicht an und hört bei wallenden Frauenkleidern nicht auf.