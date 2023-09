Blockbuster „Barbie“ ist der weltweit erfolgreichste Film des Jahres

Laut „Forbes“ hätten die Zahlen wohl noch besser ausfallen können, wäre der Film nicht in mehreren Ländern verboten worden. So hatten die zuständigen Behörden in Kuwait erklärt, „Barbie“ verbreite „Ideen und Überzeugungen, die der Gesellschaft und öffentlichen Ordnung in Kuwait fremd“ seien. Fast einen Monat nach Veröffentlichung hatte auch Algerien die weitere Ausstrahlung des Films gestoppt.