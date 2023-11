Nach Internet-Hype „Barbenheimer“-Film soll tatsächlich gedreht werden

Wie die Fachzeitschrift „The Hollywood Reporter“ jetzt berichtet, soll aus dem ironischen Projekt nun Wirklichkeit werden. Bei der Filmrechtemesse „American Film Market“ in Santa Monica soll die Produktionsfirma AMP International in der vergangenen Woche nach Käufern für das Projekt „Barbenheimer“ gesucht haben, wie die Produktionsfirma auf ihrem X-Account (ehemals Twitter) bestätigt.