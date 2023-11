Deutscher Medienpreis Die Nominierten des „Bambi“ 2023 – diese Gewinner stehen schon fest

Der 74 Jahre alte Peter Maffay wird bei der diesjährigen „Bambi“-Verleihung für sein Lebenswerk geehrt. Der Musiker bekommt die Auszeichnung in der Kategorie „Legende“, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Dienstag in München bekannt gab. „Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert Peter Maffay sein Publikum und nimmt es mit auf seine persönliche Lebensreise. Mit seiner Musik und seiner Schaffenskraft verbindet er Generationen seit 55 Jahren“, heißt es in der Begründung. „Kein deutscher Künstler war jemals erfolgreicher in den deutschen Charts. Peter Maffay ist ein Massenphänomen. Er ist eine Legende.“ Nach Angaben von Hubert Burda Media hat Maffay in seiner jahrzehntelangen Karriere 50 Millionen Tonträger verkauft. Mit seiner Tabaluga-Stiftung engagiert er sich außerdem für die Belange von Kindern und Jugendlichen.