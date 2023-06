Fortsetzung erst 2025 “Avatar 3“ kommt ein Jahr später ins Kino

Am 14. Dezember 2022 startete mit „Avatar: The Way of Water“ die langersehnte Fortsetzung in den deutschen Kinos. Der Film erhielt gemischte Kritiken, wurde aber trotzdem zum weltweit erfolgreichsten Film des Jahres 2022. Bis heute beläuft sich das Einspielergebnis beider Avatar-Teile auf aktuell 5,24 Milliarden US-Dollar. Ein Erfolg, der mit drei weiteren Filmen fortgesetzt werden soll.