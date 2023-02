Kino-Welterfolg Regisseur James Cameron verrät Details zu „Avatar 3“

„Avatar – The Way of Water“ ist auf der Weltrangliste der kommerziell erfolgreichsten Filme auf Rang fünf vorgerückt, wie US-Branchenblätter berichten. Demnach spielte „Avatar 2“ seit dem Kinostart Mitte Dezember weltweit 2,054 Milliarden Dollar ein. In den Charts überholte der Film damit „Avengers: Infinity War“, der seit 2018 rund 2,052 Milliarden Dollar eingespielt hatte und bis jetzt auf Platz 5 lag. Auf Rang zwei folgt der Blockbuster „Avengers: Endgame“ (2019) mit Einnahmen von rund 2,79 Milliarden Dollar, gefolgt von Camerons „Titanic“ (1997) mit weltweiten Einnahmen von 2,19 Milliarden Dollar. „Star Wars Episode VII: The Force Awakens“ von 2015 belegt mit 2,07 Milliarden Dollar den vierten Platz. Nach Branchen-Prognosen könnte „Avatar 2“ in Kürze den „Star Wars“-Rivalen überholen.