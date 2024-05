„Atlas“ Ermüdende Science-Fiction mit Jennifer Lopez

Schon im Vorspann wird das apokalyptische Zukunftsszenario entworfen: Ein KI-Terrorist namens Harlan hat die Codes aller mit künstlicher Intelligenz betriebenen Roboter geknackt und entfacht einen Maschinenkrieg, der die Auslöschung der Menschheit zum Ziel hat. Mit Mühe und Not ist es einer internationale Militärallianz gelungen, die rebellierenden Roboter zurückzudrängen und deren Anführer in die Flucht zu schlagen. Mit einer Rakete hat sich Harlan ins All geschossen, nicht ohne per Videobotschaft seine baldige Rückkehr anzukündigen.