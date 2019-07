Deutscher Filmproduzent : Artur Brauner im Alter von 100 Jahren gestorben

Berlin Der Filmproduzent Artur Brauner ist nach übereinstimmenden Berichten im Alter von 100 Jahren gestorben. Ein Mitglied der Familie hat den Tod bestätigt. Er produzierte mehr als 300 Filme.

"Wir sind in tiefer Trauer", wurde ein Mitglied der Familie am Sonntagabend von der „Bild“ zitiert . Demnach überlebte Brauner einen Schwächeanfall nicht. Auch der „Spiegel“ bestätigte wenig später den Tod des Filmproduzenten.

Der am 1. August 1918 im polnischen Lodz geborene Sohn eines Holzhändlers überlebte den Holocaust in der Sowjetunion. Er arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg von Berlin aus und stieg mit seinen CCC-Filmstudios zu einem der wichtigsten Filmproduzenten in Deutschland auf.