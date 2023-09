Abschied vom DC Extended Universe DC veröffentlicht Trailer zu „Aquaman 2: Lost Kingdom“

Dass der Film den Fans trotz aller Trauer einen würdigen Abschied bescheren wird, zeigt der gerade veröffentlichte Trailer. Ursprünglich sollte der Film schon 2022 in die Kinos kommen, wurde aber wegen Problemen in der Postproduktion auf den 21. Dezember 2023 verschoben. Kurz vor Weihnachten erwartet DC-Fans nun ein farbenfrohes, abgedrehtes und humorvolles Finale der Aquaman-Saga. In die Rolle des Herrn des Meeres schlüpft erneut „Game of Thrones“-Star Jason Momoa (44).