Nach tödlichem Schuss : Anwälte kritisieren Sicherheitsmängel am Set von Baldwins Film

Anwälte kritisieren Sicherheitsmängel am Set von Baldwins Film

Los Angeles Der Schauspieler hat nach seinem tödlichen Schuss von einem tragischen Unfall gesprochen. Doch jetzt könnte seine Rolle als Produzent in den Blickpunkt rücken.

Nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss des Schauspielers Alec Baldwin mit einer Requisitenpistole hat Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed über unsicherere Arbeitsbedingungen am Set des Western-Films „Rust“ geklagt. Die Produzenten hätten aus Kostengründen an der Sicherheit gespart, erklärten Gutierrez Reeds Anwälte Jason Bowles und Robert Gorence am Freitag. Die 24-Jährige habe mehr Zeit für die Wartung der Waffen und zur Vorbereitung von Schießszenen gefordert, sei aber von den Produzenten überstimmt worden.