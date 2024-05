Konrad-Adenauer-Stiftung Merkel würdigt Einsatz von Schauspieler Ulrich Matthes für Toleranz

Der Schauspieler äußerte seine Sorge über „verdammten Rassismus“ und „verdammten Antisemitismus“ im Land. „Von rechts außen war er immer da, von muslimischer Seite, zunehmend auch von links“, kritisierte Matthes. So komme er regelmäßig an einer kleinen Synagoge vorbei, die mittlerweile von fünf Polizisten und zwei privaten Security-Leuten bewacht werde. „Es braucht heute in Deutschland sieben Menschen, um den Besuch in einem Gotteshaus von Menschen wie Ihnen und mir zu schützen. Das ist der helle Wahnsinn. Das darf nicht wahr sein“, sagte Matthes.