Aus Alt mach Neu Warum bekannte Filme neu aufgelegt werden

Auch der aktuelle Blockbuster Dune ist so ein Fall. In der ersten Verfilmung aus dem Jahr 1984 gab es viele Budgeteinschränkungen und der ausführende Regisseur wechselte mehrmals, bis sich mit David Lynch einer an das Mammutprojekt wagte. Doch auch er war am Ende mit der auf 137 Minuten zusammengeschnittenen Fassung nicht zufrieden. Und so blieb das kultige Original vielen als verwirrend in Erinnerung. Mit aktuellen technischen Mitteln und deutlich mehr Lauflänge können die beiden Dune-Teile der Buchvorlage den Filmerfolg bringen, der dem ersten Film verwehrt blieb.