Ron: „So viel kann kein einzelner Mensch fühlen, ohne zu explodieren.“

Hermine: „Dein Gefühlsreichtum passt ja auch auf einen Teelöffel.“

(Nachdem Harry und Cho Chang sich in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ küssen und diese währenddessen in Tränen ausbricht, erzählt Harry seinen Freunden Ron und Hermine davon. Und während Hermine einfühlsam die Gefühlswelt von Cho skizziert, wirft Ron ein, dass es unmöglich sei, dass eine Person so viele Gefühle auf einmal hege. Hermine hat natürlich sofort eine freche Antwort parat.)