Film- und Medienstiftung zieht nach Köln „Mit einer solchen Entscheidung kann man nie alle glücklich machen“

Weder die Arthena Foundation, noch die Stadt Düsseldorf, als vorherige Eigentümerin des Gebäudes, konnten konkrete Angaben dazu machen, wo die rund 50 Mitarbeitenden der Förderanstalt zwischenzeitlich unterkommen würden und für wie lange überhaupt ein Ausweichquartier gesucht werden müsste. „Damit verbunden war die Frage, was macht so eine Transitsituation mit den Kolleginnen und Kollegen? Wie gestalten wir unsere Arbeit, bis wir wieder zurückkommen können?“, fasst Walid Nakschbandi die Ausgangslange zusammen. „Diese Unsicherheit war schließlich ausschlaggebend für die Entscheidung, nach einer dauerhaften Lösung zu suchen“, ergänzt der Geschäftsführer. Also begann man sich sowohl in Düsseldorf, als auch in Köln nach einem geeigneten neuen Standort umzuschauen. Ein Umzug in die Domstadt sei schon seit Jahren virulent gewesen, meint Nakschbandi. „Ich bin in dieser Frage leidenschaftslos, denn ich bin in beiden Städten gern“, gibt er zu. Er sei, so erzählt Walid Nakschbandi, in der Region zwischen Köln und Düsseldorf aufgewachsen. Außerdem pendelt er ohnehin jeden Tag in die Stadt. Da mache es keinen Unterschied, ob er in die eine oder andere Richtung fährt.