Film „Olaf Jagger“ Habe ich von ihm meine Rampensauhaftigkeit?

Wenn ein Elternteil gestorben ist, geht es irgendwann ans Aufräumen. Das Stöbern in den Hinterlassenschaften bringt Erinnerungen und oft manche Überraschung hervor. So geht es auch Olaf Schubert, der nach dem Tod der Mutter im elterlichen Haus den Keller ausräumt. Dabei lässt er – ganz moderner Promi – gleich die Kamera mitlaufen. Man weiß ja nie, was man so als Comedian in seinen Social-Media-Kanälen noch verwerten kann.