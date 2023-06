Von New York geht es für die gemischte Reisegruppe schon bald in peruanische Berglandschaften, wo die zweite Schlüsselhälfte in einem Tempel vergraben liegt und die Maximals sich zu dem Kampf gegen den furchterregenden Planetenfresser gesellen. Dieser Fantasy-Tütensuppen-Plot dient in „Aufstieg der Bestien“ als fadenscheinige Vorwand für regelmäßige Roboter-Gemetzel, die im 20-Minuten-Takt auf der Leinwand ausgetragen werden. Dabei ist man in diesem „Transformers“-Film sichtlich darum bemüht, den mechanischen Wesen durch eine Handvoll Emotionen etwas Seele einzuhauchen, was jedoch mit ein paar Gags und jeder Menge Pathos nur unvollständig gelingt.