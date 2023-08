„The Inspection“ Willkommen in der Hölle

Kaum hat sich die Tür des Reisebusses geöffnet, geht das Gebrüll los. Wie Rottweiler bellen die Ausbilder auf die aussteigenden jungen Männer an, beschimpfen und beleidigen die angehenden Rekruten, scheuchen sie auf den Appellplatz, bis alle stramm und die Füße auf den vorgezeichneten Abdrücken exakt im 45-Grad-Winkel zueinander stehen. Von Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“ bis zu Sam Mendes‘ „Jarhead“ spannt sich ein Genre so genannter Boot-Camp-Filme, die sich mit der brutalen Grundausbildung in den amerikanischen Streitkräften auseinandersetzen. Aber in seinen autobiografischen Debüt „The Inspection“ gewinnt Regisseur Elegance Bratton dem bekannten Stoff eine ungewöhnliche Perspektive ab.