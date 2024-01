„Stella“ Wie der Nazi-Terror Opfer zu Tätern werden ließ

Mit einem harten Schnitt springt der Film nach einer halben Stunde ins Jahr 1943, wo von diesen Zukunftsplänen nichts mehr übrig ist. Mit ihrer Mutter (Katja Riemann) schuftet Stella als Zwangsarbeiterin in einer Munitionsfabrik. Nach Feierabend streift die blonde, blauäugige Frau den Judenstern ab, legt Lippenstift auf und vergnügt sich in einem Tanzpalast am Kudamm. Nach einer Razzia in der Fabrik taucht sie unter und gerät an den Passfälscher Rolf Isaakson (Jannis Niewöhner). Das Geschäft mit den gefälschten Papieren läuft gut und ermöglicht den beiden ein gefährliches Leben in Saus und Braus. Aber schließlich wird Stella an die Gestapo verraten, gefoltert und mit der Drohung, sie und ihre Eltern nach Auschwitz zu deportieren zum ersten Verrat gezwungen. Zusammen mit dem ebenfalls verhafteten Rolf wird sie zur gefürchteten „Greiferin“, die auch ihre früheren Freunde an die Nazis ausliefert.