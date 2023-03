„Sisi und ich“ Die Kaiserin als Zeitgenossin

Eine Sisi-Welle schwappte im vergangenen Jahr durch Kino, Fernsehen und Literatur. RTL und Netflix widmeten der schillernden Monarchin Serien-Produktionen. Karen Duves Roman ließ die freiheitsliebende Kaiserin hoch zu Ross durch die Landschaft galoppieren. Und in Marie Kreutzers Film „Corsage“ wagte sich Vicky Krieps an eine Neuinterpretation des Sisi-Mythos‘. In diese Richtung führt nun auch Frauke Finsterwalder mit „Sisi und ich“.