„Passages“ Triangel der Leidenschaft

Kamerafrau Josée Deshaies lässt zwischen sich und den Akteuren viel Distanz. Erst am Ende zeigt sie Rogowskis Gesicht in Großaufnahme. Auch die Sexszenen sind so aufgenommen, dass die Personen entweder hintereinander oder in der Szenerie zu verschwinden scheinen. Und zwischendurch fragt man sich immer wieder, was das denn nun eigentlich für ein Film ist. Ein Versuch darüber, in welchen Konstellationen man leben kann? Das Porträt eines Künstlers, der Freiheit lebt und nicht merkt, wie sich eben daraus Zwangslagen ergeben?