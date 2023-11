„Totem“ Eine Familie nimmt Abschied

Wie in einem Bienenstock wuselt es in dem weitläufigen Haus, das die Kamera zunächst durch die Augen des Kindes und später auf eigenen Abwegen erkundet. Tante Nuri (Montserrat Marañon) versucht, zusammen mit ihrer kleinen Tochter eine Geburtstagstorte zu backen, in die sie all ihre akribischen Energie hinein steckt. Ihre Schwester Alejandra (Marisol Gasé) führt eine Geisteraustreiberin durchs Haus, die mit einem brennenden Brötchen auf einen Besenstiel die negativen Energie aus den Gemäuern verbannen soll. Derweil gibt Großvater Roberto (Alberto Amador), der nach einer Krebsoperation nur noch mit einem Kehlkopfsprechgerät kommunizieren kann, im Gartenzimmer als Psychotherapeut einer schluchzenden Klientin schnarrende Ratschläge.