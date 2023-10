“Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ Das Brangelina-Paar der Nachkriegsliteratur

In Rückblenden schwingt sich von Trotta in die Erinnerungen an das frühe Literaturpaar-Glück. Nach dem romantisch-intellektuellen Kennenlernen in Paris sickern mit Bachmanns Umzug zu Frisch nach Zürich die ersten Unstimmigkeiten ein. Die Schreibmaschine, auf die der disziplinierte Schreibarbeiter Frisch in den frühen Morgenstunden eindrischt, klingt für Bachmann wie eine Kalaschnikow und bestärkt eigene Schreibblockaden.