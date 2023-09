„Enkel für Fortgeschrittene“ Oma braucht ein Mittel gegen Liebeskummer

Nun hat Groos sein Alt-Star-Ensemble noch einmal zusammengetrommelt, um mit einem Sequel an den Erfolg anzuknüpfen. Bruchlos wird in „Enkel für Fortgeschrittene“ die Handlung des Vorgängerfilmes fortgeführt. Die unternehmungslustige Karin (Maren Kroymann) brach am Ende des letzten Teils als Oma-Au-Pair in die weite Welt auf und überließ den reiseunlustigen Ehemann Harald (Günther Maria Halmer) seinem Schicksal. Nun kehrt sie nach mehrmonatigem Neuseeland-Aufenthalt drei Wochen früher als geplant nach Essen zurück und freut sich sogar auf den alten Griesgram, den sie in der Ferne zum Ruhepol ihres Lebens stilisiert hat. Aber als sie das gemeinsame Eigenheim betritt, steht dort Nachbarin Sigrid (Imogen Kogge) in der Küche, die den Strohwitwer während Karins Abwesenheit bekocht und betuddelt hat. Sogar von gemeinsamen Spieleabenden ist die Rede.