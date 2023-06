„Die Geschichte einer Familie“ Schmerzhafte Rückkehr ins Elternhaus

In seinem Spielfilmdebüt „Die Geschichte einer Familie“ taucht Karsten Dahlem tief in die verdrängte Erinnerungen an ein tragisches Familienereignis ein. Am Anfang sind es nur kurze Bildschnipsel, die wie Blitzlichter aus den Gedächtnis herauszutreten scheinen: Der leere Wohnzimmertisch, an dem Christina in früheren Tagen mit ihrem Jugendfreund Sascha (Anton Spieker), dem jüngeren Bruder Jochen (Casper von Bülow) und den Eltern ausgelassen herumalberte. Der Hügel, den die Tochter mit dem keuchenden Vater hinunterjoggte. Das Weihnachtsfeuer, um das Werner in Polizeiuniform, Jochen als Messdiener und das ganze Dorf herumstanden. Und schließlich die Straße im Wald, auf der Christina am Steuer eingeschlafen ist. Der jüngere Bruder ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Der herbeieilende Vater tat, was er für richtig hielt, um seine Tochter vor den Konsequenzen zu schützen. Aber auch wenn Christina sich für ihr Fehlverhalten nicht vor Gericht verantworten musste, sitzen ihre Schuldgefühle umso tiefer.