„Die einfachen Dinge“ Business-Pläne vor Alpenpanorama

Auf den ersten Blick bedient Éric Besnard in seinem neuen Film „Die einfachen Dinge” das Klischee von der Land- und der Stadtmaus, die aus vollkommen unterschiedlichen Lebenswelten heraus aufeinandertreffen. Hier der smarte Wirtschaftsmogul im Slim-Jacket, der von einem Termin zum nächsten hetzt und nachts keinen Schlaf findet. Dort der schweigsame Almöhi, der in sich ruht und als Selbstversorger im Einklang mit der Natur lebt. Die heilsame Wirkung des Landlebens hatte Besnard schon in seinem Publikumshit „Birnenkuchen und Lavendel” (2015) wirkungsvoll beschworen – und lockte damit mehr als 700.000 Zuschauende in die deutschen Kinos. Und auch in seinem letzten Film „A la Carte” (2021) schickte er einen Hofkoch am Vorabend der französischen Revolution zurück in die Provinz, um ein Restaurant ohne Klassenschranken zu eröffnen.