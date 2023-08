„Das Zen-Tagebuch“ Wer sich Erleuchtung wünscht, sollte diesen Film sehen

Regisseur Yuji Nakae erzählt von Tsutomu (Kenji Sawada), einem älteren Herrn, der mit seinem Hund in einem Haus voller Bücher in den Bergen lebt. Man nimmt ein Jahr lang daran Anteil, jeder weitere Monat bildet mit je neuem Motto ein eigenes Kapitel. Tsutomu ist hauptsächlich mit Aussaat, Ernte und Nahrungszubereitung beschäftigt. Mit neun ging er als Novize in ein Zen-Kloster in Kyoto, erfährt man, mit 13 sei er weggelaufen, aber die Prinzipien seiner Ausbildung muten noch im Alter als sein spirituelles Rückgrat an. Ständig spricht er weise und ewig grüne Bescheidenheits-Grundsätze aus dem Achtsamkeits-Exerzitium wie diese: „Bewegung ist Leben“, „Hunger verbessert den Geschmack des Essens“, „Die Nahrung, die wir essen, kommt von der Seele der Erde“. Und natürlich ist es sein Traum, bei Vollmond unter einem blühenden Kirschbaum zu sterben.