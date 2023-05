„Arielle, die Meerjungfrau“ Diese Arielle verbreitet Lebensfreude

Dies gilt auch für Hauptdarstellerin Halle Bailey, die sich absolut überzeugend in die Titelrolle eingroovt und statt der unter Wasser ohnehin recht unpraktischen Föhnfrisur der Original-Arielle rote Rastazöpfe trägt. Wenn sie voller Verve in „Wish I could be Part of that World“ von der Sehnsucht nach Dazugehörigkeit zur Menschenwelt singt, bekommt der Song durch die Hautfarbe seiner Interpretin eine zusätzliche Bedeutungsebene. Ähnliches lässt sich von der Grundsubstanz der Geschichte sagen, die von der Aussöhnung scheinbar unvereinbarer Welten erzählt. Aber damit ist dann auch schon Schluss mit den gegenwartspolitischen Analogien.