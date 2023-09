Fan-Event an zwei Tagen Abba machen Party im Kino

Das Beste am Film sind die Bühnen-Szenen. Man versteht nun noch besser, warum Dave Grohl von den Foo Fighters mit Abba-Schriftzug auf dem T-Shirt rumläuft und seine Verehrung für die Gruppe öffentlich macht. Das sind einfach gute Popsongs. Der Aufbau, die Dynamik, die Haken, an denen man festgehalten und mitgeschleift wird. Wer es schafft, den Refrain von „Knowing Me, Knowing You“ zu hören und danach nicht in Gedanken „Ah-ha!“ zu singen, bekommt ein Glas Sekt. Schafft eh keiner: „…there is nothing we can do…“ Selbst die Stücke aus der zweiten Reihe, die im Film aufgeführt werden , sind klasse: „Eagle“ zum Beispiel oder „The Name Of The Game“.